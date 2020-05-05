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’nde ödemeler bugün yapılıyor

Nisan ayında çalışılmayan günler için bugün ödenecek.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:49 Son Güncelleme: 5.5.2020 11:01 ABONE OL
Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor

Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler başlıyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nde nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI

Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

3,2 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN BAŞVURULDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

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Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor
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