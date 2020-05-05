Koçtaş kapılarını kademeli olarak açtı

19 Mart'ta AVM mağazalarını, 24 Mart'ta ise tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alan Koçtaş, 24 ildeki 19 Koçtaş ve 32 Koçtaş Fix olmak üzere 51 mağazasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, koronavirüse karşı "Sıfır Tolerans Manifestosu" adı altında tüm ilkeleri belirlediklerini ve mağazaları açmaya başladıklarını bildirdi. Açıklamada, müşterilerin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel ürünleri sağlamak ve ustaların malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 11.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olacak seçili mağazalarda, hijyen standartlarının en yüksek seviyede uygulanarak öncelikle çalışanların ve tüm müşterilerin sağlığına azami özen gösterildiği vurgulandı.