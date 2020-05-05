Küçük işletmelere 5 milyonluk destek

Metro Türkiye, cirosu 2 milyon liranın altında olan ve en az 5 kişi çalıştıran 1000 küçük işletmeye 5'er bin liralık ürün ve hizmet olmak üzere toplamda 5 milyon liralık destek verecek. Coca Cola, Dimes, Barilla, Orkide Yağlarım, Reis, Unilever ve P&G'nin ilk etapta destek olacağı projenin daha da büyüyeceğini dile getiren Metro Türkiye Başkanı Boris Minilai, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Minilai, "Bu şekilde küçük işletmeler ürün için harcayacağı parayı SGK primleri, çalışan maaşı gibi alanlara kaydırıp rahatlamış olacak" ifadelerini kullandı.