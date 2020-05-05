Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Küçük işletmelere 5 milyonluk destek

Küçük işletmelere 5 milyonluk destek

Giriş Tarihi: 5.5.2020 ABONE OL
Küçük işletmelere 5 milyonluk destek
Metro Türkiye, cirosu 2 milyon liranın altında olan ve en az 5 kişi çalıştıran 1000 küçük işletmeye 5'er bin liralık ürün ve hizmet olmak üzere toplamda 5 milyon liralık destek verecek. Coca Cola, Dimes, Barilla, Orkide Yağlarım, Reis, Unilever ve P&G'nin ilk etapta destek olacağı projenin daha da büyüyeceğini dile getiren Metro Türkiye Başkanı Boris Minilai, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Minilai, "Bu şekilde küçük işletmeler ürün için harcayacağı parayı SGK primleri, çalışan maaşı gibi alanlara kaydırıp rahatlamış olacak" ifadelerini kullandı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük işletmelere 5 milyonluk destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA