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 kargo uçuşlarına açıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı’ndaki pistinde  faaliyetleri başlamıştı. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.5.2020 09:57 ABONE OL
Sabiha Gökçen kargo uçuşlarına açıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilen yurtiçi, yurtdışı ve kargo uçuşlarının 28 Mart 2020 itibariyle geçici olarak durdurulmasıyla mevcut pistte bakım ve onarım faaliyetleri hızlandırılmıştı. Sabiha Gökçen Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş. (HEAŞ)'den alınan bilgiye göre, pist bakım işlemleri 25 gün içerisinde tamamlandı. Uluslararası standartlarda ve son teknoloji kullanılarak tamamlandığı belirtilen bakım onarım işlemlerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na 1 Mayıs Cuma günü itibariyle kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarına açıldığı öğrenildi.

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Sabiha Gökçen kargo uçuşlarına açıldı
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