Son dakika: Bakan Varank'tan duyurdu: 11 Mayıs itibariyle otomotiv ana fabrikaları faaliyete başlayacak

Normalleşme ile ilgili son dakika gelişmesi... Bakan Varank'tan önemli bir açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Varank, kurulacak bir laboratuvarın da müjdesini vererek, "Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." dedi.

Bakan Varank, "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti." açıklamasını da yaptı.

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