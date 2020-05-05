Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli Temmu zam oranı yüzde kaç olacak?

Türkiye'de 12 milyondan fazla emekli Temmuz ayında yapılacak zam miktarına gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere emekliler her yıl Temmuz ve Ocak ayında maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayına yaklaşmamız itibariyle maaşlarda yaşanacak artış da merak konusu oluyor. Şu ana kadar ilk 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) dört aylık artış yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emeklilere yapılacak zam miktarı netleşecek. Peki, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli Temmu zam oranı yüzde kaç olacak? Haberimizin içerisinden bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz…

SON DAKİKA: EMEKLİYE 275 LİRA ZAM! EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, şimdi gözünü hem maaşların artacağı hem de Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz'a çevirdi.