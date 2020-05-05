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Haberi: Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli Temmu zam oranı yüzde kaç olacak?

Türkiye’de 12 milyonu aşkın Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini takip ediyor. Bilindiği üzere emeklilere yapılacak zam miktarı 2020 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon oranına göre gerçekleştirilecek. Şu ana kadar ilk 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) dört aylık artış yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emeklilere yapılacak zam miktarı netleşecek. Açıklanan beklenti anketine göre zam yüzde 4.4 olacak. Hal böyle olunca SSK ve Bağ-KUR emekli maaşlarında 275 liraya varan artış yaşanacak. Peki, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli Temmu zam oranı yüzde kaç olacak? Haberimizin içerisinden bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli Temmu zam oranı yüzde kaç olacak?

Türkiye'de 12 milyondan fazla Temmuz ayında yapılacak zam miktarına gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere emekliler her yıl Temmuz ve Ocak ayında maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayına yaklaşmamız itibariyle maaşlarda yaşanacak artış da merak konusu oluyor. Şu ana kadar ilk 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) dört aylık artış yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emeklilere yapılacak zam miktarı netleşecek. Peki, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli Temmu zam oranı yüzde kaç olacak? Haberimizin içerisinden bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz…

SON DAKİKA: EMEKLİYE 275 LİRA ZAM! EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, şimdi gözünü hem maaşların artacağı hem de Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz'a çevirdi.

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Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli Temmu zam oranı yüzde kaç olacak?
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