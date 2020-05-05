Ya tekzip et ya biz çekiliriz

Daha önce PKK/YPG'li teröristi Meclis'te ağırlayan, Diyarbakır annelerini hedef alan, İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, savunma sanayisindeki projeleriyle teröre göz açtırmayan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.Ağbaba, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bağış ve tahsis aldığı yalanını ortaya attı ama faka bastı.Ağbaba'nın yalanını belgelerle çürüten Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bağış ve tahsis aldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu kaydetti. Milli teknoloji hamlesi yolundan asla dönmeyeceklerini vurgulayan Bayraktar, "Asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını tekzip etmezseniz, Dene-Yap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz" dedi. Bayraktar, Ağbaba'nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekzip etmeye davet etti.Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devri veya tahsis almadıklarını söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu: "Bilakis emek ve maddi destek verdik. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Dene- Yap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hâlâ kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak işbirliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var."Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye verdiği destek ile hemen herkesin tepkisini çeken Ağbaba, Bayraktar öncülüğünde üretilen ve gerek yurtiçinde gerekse sınır ötesi operasyonlarda teröristlere göz açtırmayan İHA ve SİHA'ların operasyonlardan çekilmesini istemişti.Ağbaba daha önce de "Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor. Bu bir skandaldır! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?" açıklamasını yaptı. Ancak Ağbaba'nın iddialarını yine CHP'li İBB yönetiminin Mezarlıklar Müdürü Ayhan Koç, "Bulaşıcı hastalık olanlar sisteme sehven yanlış yazıldı. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru" diyerek Ağbaba'yı yalanladı.