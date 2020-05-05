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Yabancı fonlar tesislerine bakıyor

Giriş Tarihi: 5.5.2020 ABONE OL
Yabancı fonlar sağlık tesislerine bakıyor
Gayrimenkul Borsası'nın (GABORAS) Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, Türkiye sağlık sisteminin Avrupalı emeklilere pazarlanması gerektiğini söyledi. Altun, "Avrupa başta olmak üzere yurtdışında ise hasta bakım evleri çok büyük yara aldı. Biz de tatil köylerimizi sağlık amaçlı olarak emekliler için değerlendirebiliriz" diye konuştu. Altun, pandemide iş yoğunluklarının 12 kat arttığını belirterek, aralarında emekli fonlarının da olduğu 10 ülkedeki bu fonlarla görüşmelerinin olduğunu söyledi. Altun, Avrupalı, Ortadoğulu bu fonların Türkiye'ye girmek istediğini belirtti.
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Yabancı fonlar sağlık tesislerine bakıyor
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