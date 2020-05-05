Zengin yaşlılardan sonra yatırımcı da geliyor

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gelmek isteyen Batılı yaşlı nüfus, tedavi merkezleri yatırımını da Türkiye'ye çekiyor. Türkiye'nin pandemi sırasında, yaşlılarını ölüme terk eden Batı anlayışının tam tersine gösterdiği itina, yüzlerce yaşlı AB ülkesi vatandaşının Türk vatandaşlığına geçme kararı almasına neden olmuştu.





ÇANAKKALE'DE ARAZİ ALDILAR

Bu eğilim üzerine büyük emeklilik ve sigorta şirketlerinin Türkiye'de huzurevi ve yaşlı tedavi merkezleri kurmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Bir Alman emeklilik şirketi Çanakkale'de, bir Fransız grubu İstanbul ve Antalya'da, bir Mısırlı şirket de Akdeniz bölgesinde yatırım yapmak için Türk ortak arayışına girdi. Şirketlerin şu anda belirlenen yatırımlarının tutarı 50 milyon dolar civarında. Bu yatırımların en önemli yanı ise AB ülkelerinden sürekli hastanın Türkiye'ye gönderilecek olması. Yatırım için Katar, İngiltere, Belçika gibi ülkelerin fonlarının da araştırma yaptığı belirtiliyor.

Beta Vatandaşlık şirketinin Başkanı Ali Altunkara, büyük bir Alman sigorta şirketinin en az 10 dönüm olmak üzere bin dönüme kadar özellikle Çanakkale'de arazi alarak huzurevi kurmak istediğini bunun için kendilerine teklif getirdiklerini söyledi. Altunkara, şirketin ilk adımı atmak için uçuş yasağının kalkmasını beklediğini anlatarak, "Pandemi sonrası Türkiye'nin yıldızının parlayacağına dair çok şeyler söylendi, ben bunu şu anda yabancıların ilgisinin artmasından görmeye başladım. Gece 02.00'da arayıp vatandaşlık için ne yapılması gerektiğini soran yabancılar var" dedi.



TIP MERKEZLERİ KURACAKLAR

Mısırlı bir grup da Türkiye'de 20 milyon dolarlık yatırımla alternatif tıp ve yaşlı tedavi merkezi kurmak istiyor. Elit Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Esen, grubun Körfez bölgesi ve Malezya'da 30'a yakın tedavi merkezinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'de de bir Türk ortakla alternatif tıp merkezi ve hastane kurmak istediğini söyledi.



FRANSIZLAR OTEL YAPACAK

Sultanahmet'te üç oteli ve Bahçelievler'de bir diş hastanesi olan Günya Şirketler Grubu Başkanı Ali Güney de, Fransız bir grubun ilk etapta 10 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'da otel yatırımı yapmak istediklerini ardından da yaşlılar için bir hastane kurmak istediklerini söyledi. Güney, Türkiye'nin taşadığı potansiyelin yabancılar tarafından pandemi sonrası daha iyi görüldüğünü belirterek, "Türk hükümetinin verdiği hizmetler, pandemiyi yönetmedeki başarısı yatırımcının da güvenini kazandı. Bütün bunların üzerine Türk doktorların tedavideki başarıları dünyaca bilinmeye başladı. Bu da yaşlı Avrupalı'nın hem ekonomik olarak rahat yaşacakları hem de sağlıklarının güvence altında olduğunu düşündükleri Türkiye'ye gelmelerini hızlandırdı. Bunun sonucunda yatırımcının gelmemesi anormal olur" dedi.