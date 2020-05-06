ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 6 Mayıs ne kadar? İşte detaylar

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Son 2 aydır dünya piyasaları corona virüsün getirdiği etkiler nedeniyle oldukça hareketli günler geçiriyor. Bu durum ise altın, dolar ve euro gibi dünyanın en çok tercih edilen yatırım araçlarında artışlara neden oluyor. Bu noktada altının gram fiyatı, ise en çok dikkat çekenler arasında. Bundan tam bir yıl önce altının gram fiyatı 245 lira civarında seyrederken, şu anda 380 lirayı geçmiş durumda bulunuyor. Hal böyle olunca vatandaşlar gün içerisinde 'gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 6 Mayıs ne kadar?' sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve uzman yorumlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS NE KADAR?

İlerleyen sayfalardan, 6 Mayıs 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.