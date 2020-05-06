Bakan Pekcan'dan son dakika açıklaması

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ticaretin yerel paralarla yapılması hakkında açıklamada bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:,Ulusal para birimleriyle yapılan ticaret uluslararası ticareti kolaylaştırmaktadır. Kovid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız." açıklamasını yaptı.

Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Dijital Tarım Pazarı'na yoğun ilgi

Otomotiv sektöründe nisan ayında 596 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi