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'dan son dakika açıklaması

, ticaretin yerel paralarla yapılması hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bakan Pekcan, ''Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" açıklamasını yaptı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.5.2020 15:41 Son Güncelleme: 6.5.2020 16:00 ABONE OL
Bakan Pekcan'dan son dakika açıklaması

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ticaretin yerel paralarla yapılması hakkında açıklamada bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:,Ulusal para birimleriyle yapılan ticaret uluslararası ticareti kolaylaştırmaktadır. Kovid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız." açıklamasını yaptı.

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Bakan Pekcan'dan son dakika açıklaması
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