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Dolar fiyatlarında hareketliliği sürüyor! bugün 6 Mayıs ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında kendine yer buluyor. Dün 7.10 sınırını aşan dolar sabah saatlerinde piyasaların açılması ile birlikte hareketli dakikalar yaşıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 6.5.2020 12:40 ABONE OL
Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor! Dolar ve Euro bugün 6 Mayıs ne kadar?

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik dengesizlik dolar fiyatlarında da artışı beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

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Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor! Dolar ve Euro bugün 6 Mayıs ne kadar?
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