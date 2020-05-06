Otobüslere tavan fiyat geliyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağının ilan edildiği ilk günlerde ortaya çıkan fahiş bilet fiyatları Ulaştırma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Şehirlerarası yolculuklarda daha önce ödediği bilet parasının 3-4 katını ödemek zorunda kalan vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşarken, otobüs firmaları da bu durumu yolcu kapasitelerinin yarı yarıya düşürülmesi ile açıklamaya çalışmıştı.Edinilen bilgiye göre Ulaştırma Bakanlığı hem vatandaşı hem de firmaları mağdur etmeyecek yeni bir çalışma hazırladı. Bu kapsamda kilometre bazlı hazırlanan fiyat çalışmasının tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Buna göre yolcu kapasitesi yarı yarıya düşürülen otobüslerde yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış yapılabilecek. Bu artış, yüzde 100'ü geçemeyecek. Örneğin; İstanbul-Hakkari arası en uzak mesafe bilet tarifesi normalde kişi başı 200 TL ise, şu an bu rakam 400 TL olarak belirlenecek, ardından ise açıklanacak kilometre tarife ücretine bölünerek baz fiyat ortaya çıkacak. Yani bilet 400 TL'den daha ucuza gelecek.