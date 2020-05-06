Türkiye tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor! Böyle görüntülendi...
Türkiye'ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi olan 19 bin 224 TEU'luk gemi, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı. Korona virüs salgını kapsamında önleyici çalışmaların sürdüğü Türkiye’de bir yandan da ticari faaliyetler hızla sürüyor. Bu kapsamda Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor. Dünya’nın en büyük konteyner gemilerinden olan 19 bin 224 TEU'luk MSC Tina gemisi, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca limanına yanaştı.
Giriş Tarihi: 6.5.2020 14:23Son Güncelleme: 6.5.2020 14:26ABONE OL
Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya gelerek oluşturduğu, 2M konsorsiyumunun Uzak Doğu'dan gerçekleştirdiği seferlerine giriş yapan 398.4 metrelik 19 bin 224 TEU'luk dev gemi, Yarımca'da bulunan limana demirledi.