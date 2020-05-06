1170 TL Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır, kimlere verilir? Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

Korona virüs ile mücadelede vatandaşlara sunulan bir fırsat da ücretsiz izin maaş desteği olmuştu. Bu ödenek; Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılmış olan kişilere bir süreliğine maddi destek olmak amacıyla sunuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası tüm detayları paylaşılan maddi destek ödemesi üç ay boyunca aylık 1170 TL olarak ödeniyor. Buna göre; başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ücretsiz izin maaş desteği ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan e Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında bu ödeneğin kişilere yatırılacağı tarih de merak ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları ve konuya dair tüm ayrıntılar…

1170 TL ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Albayrak, yayınladığı video ile beraber ücretsiz maaş desteği hakkında merak edilenlere yanıt vermişti. Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaştı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NE ZAMAN YATACAK?

Haberimizin detaylarından, 1170 TL ücretsiz izin desteği hakkında bilgi edinebilir; '3 ay ücretsiz maaş desteği nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve kimler faydalanabilir?' soruları hakkında tüm sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz…