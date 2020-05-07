Aile bütçeleri artık dijital olarak yönetiliyor

Değişen iş yapış biçimleriyle finansal operasyonlar da dijital dünyaya taşındı. Genelde işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu, muhasebe takibi, gelir-gider ve stok kontrolü gibi özellikleriyle öne çıkan ön muhasebe programı MikroX, tüm bunların yanında aile bütçesini dijital olarak yönetmeye de imkan tanıyor. Yazılım sayesinde hem evin hem de tüm aile bireylerinin gelir ve gider takibini yapmak mümkün. koronavirüs salgını sebebiyle artık gündelik işlerin büyük kısmı evlerden yönetilmeye başlandı. Bulut tabanlı yazılımların sunduğu her yerden çalışma avantajı mekana olan bağımlılığı da ortadan kaldırıyor. Mikro Yazılım tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir ön muhasebe programı olan MikroX evinizin bütçesini yönetmenize olanak sağlıyor. Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, "MikroX, detaylı raporlama özellikleriyle hem zamandan hem de aile bütçesinden tasarruf edilebilmesini sağlıyor. Tüm aile üyelerinin kullanıcı olarak eklenmesini sağlayan yazılımımız ile iyi yönetilen bir aile bütçesi oluşturmak mümkün" diyor.