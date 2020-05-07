Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: 6 milyonun üzerinde başvuru aldık

Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: 6 milyonun üzerinde başvuru aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan son dakika açıklaması geldi. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık." dedi. Selçuk ayrıca, " açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriliyor. Ödemelere başladık" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 17:13 Son Güncelleme: 7.5.2020 17:34 ABONE OL
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: 6 milyonun üzerinde başvuru aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık.

6 MİLYON BAŞVURU

Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde.

ÖDEMELER BAŞLADI

Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 600 bin haneye faz 3'te yardım yaptık. Ödemeler yapılırken başvurular da devam ediyor. Mayıs 5'te 2.5 milyon kişiye ödeme yaptık.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği ile ilgili "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi.

Rekabet Kurumu'ndan son dakika açıklaması: 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: 6 milyonun üzerinde başvuru aldık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA