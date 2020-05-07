Covid-19 mücadelesine Chomar Antivirüs’ten 100 milyonluk siber destek

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Türkiye'nin siber alandaki güvenliğini sağlamak, yaklaşık 2 milyar dolar işlem hacmine sahip siber güvenlik pazarındaki yabancı marka tekelini kırmak amacıyla yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen Chomar Antivirüs, bu zorlu dönemde büyük desteğini açıkladı.

Şirket, Mayıs ayı boyunca sürecek olan kampanyada tüm sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri mensuplarına Ocak 2022'ye kadar geliştirdiği yerli siber güvenlik ürünlerini ücretsiz sağlayacak.

Şirket CEO'su S. Bilgehan Üstündağ, Covid-19 salgını süresince vatandaşların sağlığından ve esenliğinden daha önemli hiçbir şey bulunmadığını belirterek, ülke olarak Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde sağlığımızın yanı sıra dijital dünyada da vatandaşlarımızı koruyabilmek için ihtiyaçları olan siber güvenlik yazılımlarını ücretsiz sunmayı taahhüt ettiğini dile getirdi.

Bu bağlamda Mayıs ayı boyunca devam edecek ve toplamda 1 milyon kişiyi kapsayan kampanyanın birinci fazında yaklaşık 100 milyon Türk Lirası değerinde siber güvenlik ürünlerini ücretsiz olarak kullandıracaklarını ve bu ölçekte yapılan en büyük kampanyaya başladıklarını vurguladı.

Üstündağ ayrıca ücretsiz sağlanacak yazılımlar ile süreçte ihtiyaç olan bu talebin yabancı menşeili yazılımlar ile sağlanmasının önüne geçeceğini, yabancı menşeli ürün alımına ödenecek dövizin ise ülke içerisinde kalacağını belirtti.

Üstündağ, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirdikleri Chomar Antiviras siber güvenlik ürünleri ile ülkemizin siber alandaki güvenliğini sağlamanın birinci öncelikleri olduğunu ve bu alandaki çalışmalarını her geçen gün güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Son olarak kampanya kapsamında ücretsiz ürünleri kullanmak için 31 Mayıs 2020 tarihine kadar "chomar.com.tr" adresinden kurumsal e-posta adresleri ile hesap oluşturmalarının yeterli olduğunu belirten Üstündağ, bu zor günlerde farklı destekler sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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