İşte normalleşmenin yol haritası

Türkiye'de virüs sonrası normalleşme adım adım başlıyor. Vatandaşın sağlığının korunması için atılacak adımlar belirleniyor. Ulaşımdan restoranlara, bankalardan kargoculara kadar her sektörün yol haritası çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı'nın 10 başlıkta hazırladığı rehberler mes- lek odalarına, belediyelere ve ilgili kurumlara gönderildi. İşte, yeni hayatta vatandaşın ve şirketlerin uyacağı kurallar…Restoranlarda açık büfe artık yok. Masalar arası 1 metrelik (tercihen 2 metre) mesafe korunacak. Kapı, lavabo gibi ortak alanların temizliğinde çamaşır suyu, klor tablet kullanılacak. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak.Banka şubelerinde numaratörler sadece bir tek kişi tarafından kullanılacak ve uygun şekilde temizlenecek. Müşteri banka içinde beklerken yakın mesafede oturmayacak. Bekleme alanında en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulundurulacak.Uçak, tren, otobüs, metro, dolmuş gibi ulaşım araçları 8 saatte bir su ve deterjan ile temizlenecek.Caddeler, yollar, yerler su ve deterjanla temizlenecek. Kuru süpürme, kimyasal püskürtme uygulamalarından kaçınılacak. Halka açık alanlarda merdiven, musluk, pos cihazı, asansör-elektrik düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler sıkça dezenfekte edilecek.Lazer termometre ile ateş ölçümleri 5-7 günlük periyotlarda yapılacak. Sağlıklı barınma ortamları hazırlanacak. Çadırda kalacaklarsa araları en az 2 metre mesafeyle kurulacak. Çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 metrekare alan düşecek büyüklükte olması sağlanacak. Yıkanma yerlerinde en az 10 kişiye bir musluk düşecek. Bulaşık riskine karşı işçilerin yerleştikleri alanlardan başka bölgelere izinsiz geçiş yapmaları önlenecek.Gıda marketi çalışanlarına hijyen kurallarına ilişkin düzenli eğitim verilecek. Çalışanlar ellerini sık sık yıkayacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı antiseptikler kullanacak. Kasiyerler tıbbi maske takmalı. Gıda marketi çalışanları eldiven kullanırken, alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulacak.PTT görevlileri, karantina merkezleri, banka gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlilerinin cam kabinde bulunması öneriliyor. Güvenlik görevlileri arasında az 1 metre mesafe olacak, maskeli çalışılacak.Pasaport kontrolünde görevli kişiler görevleri sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanmaya devam edecek. Cam kabinlerde yüz yüze teması önleyici önlemler alınacak. Üst araması yapan görevliler siperlik, eldiven, tıbbi maske gibi ekipmanları kullanmaya devam edecek.