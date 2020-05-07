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Makinelerin uzaktan tamiri mümkün

Giriş Tarihi: 7.5.2020 ABONE OL
Makinelerin uzaktan tamiri mümkün
KOBİ'LERIN pandemi döneminde en önemli sorunlarından biri makinelerin tamiratı oldu. Bu soruna çözüm yerli girişim VSight'dan geldi. Şirket, firmaların bakım operasyonlarını uzaktan yapmalarını sağlayan Augmented MRO yazılım platformunu geliştirdi. Artırılmış gerçeklik tabanlı VSight, uzmanlar ile saha personelleri arasında bir köprü kurarak, sahada gerekli uzmanlığın anında eriştirilmesini sağlıyor. VSight Remote, uzmanların bulundukları yerden uzaktaki saha çalışanları ile video, ses, PDF, çalışma yönergeleri ve artırılmış gerçeklikle gösterilmesi ile problemi anında çözebilmelerini sağlıyor.
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Makinelerin uzaktan tamiri mümkün
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