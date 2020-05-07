Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Evde bakım maaşı - parası ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişiler olan vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen ödenek için 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı sorusu internet üzerinden cevap aramaya devam ederken sorgulama işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından kişilerin hesaplarına yatırılmakta olan ücretler yalnızca sağlık kurullarından ağır engelli ibaresi olan kişilere veriliyor. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte yatan iller sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA!

Evde bakım maaşı il il yattığından dolayı kişiler 3 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri şeklindeki soruları araştırmaya devam ediyor. Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Haberimizin devamından sorgulama ekranı ve tüm detaylara ulaşabilir ödeneğin yattığı illerin listesine ulaşabilirsiniz…