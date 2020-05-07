Rezervler yeterli, Hazine güçlü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Citigroup ve Societe Generale ile düzenlenen toplantıda yabancı yatırımcıların sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, "Merkez Bankası'nın brüt ya da net rezerv hedefi yok. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede" dedi. Hazine'nin 2020'de çevirmesi gereken borcun sadece 4.7 milyar dolar kaldığını anlatan Albayrak, "Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyorlar" diye konuştu.



SWAP İÇİN ÇOK ANLAŞMA

Swap anlaşmaları konusuna da değinen Albayrak, "G20'de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle görüşmeler yapıyoruz. Birden fazla anlaşma olabilir. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil" dedi. Albayrak, IMF ile swap anlaşmasının masada olmadığını da altını çizdi.

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TÜRKİYE BATI'NIN GÜVENECEĞİ TEK ORTAK

Uluslararası yatırımcılara koronavirüs salgınını kontrol altına alan Türkiye'nin yasakları gevşeterek normalleşme sürecine girdiğini söyleyen Albayrak, "Koronavirüs salgını kontrol altına alındı, veriler de bunu gösteriyor. Bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz. En kötü senaryoda ekonomik aktivite 2. yarıda normale dönecek. Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Türkiye Batı'nın güveneceği tek ortak" dedi.



ENFLASYON KONUSUNDA BASKI BEKLEMİYORUM

İhracat ve turizmde düşüş olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacağını anlatan Bakan Albayrak, "İhracatçılarımızı destekliyoruz" dedi. Albayrak, enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemediğini de söyledi.







SERMAYE KONTROLÜ YOK, OLMAYACAK

"Türkiye kriz zamanlarında bile serbest piyasa ilkesinden vazgeçmedi. Kesinlikle serbest piyasadan vazgeçmeyiz, sermaye kontrolü yok, olmayacak" diyen Albayrak, Merkez Bankası'nın nominal ya da reel kur hedefi olmadığını söyledi. Albayrak, şu mesajları verdi: "Finansal istikrar risk oluşturabilecek durumlarda merkez bankası elindeki enstürmanlarla gerekli reaksiyonu göstermeye devam edecek. Salgın nedeniyle 2020 hedeflerini revize etmemiz gündeme gelecek. Türkiye imalat sanayi son derece esnek ve uyum sağlayabilen yapısını salgın süresinde kanıtladı. 1 aydan kısa sürede salgın nedeniyle acil ihtiyaç haline gelen maske, solunum cihazı ve diğer sağlık ekipmanını yurt içine gerekli olanın ötesinde miktarda üretmeyi başardı. Normalizasyon başladığı andan itibaren iç talepte ve ekonomik aktivitede çok hızlı bir iyileşme yaşanacağını öngörüyoruz. Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra bütçe açığımız benzer ülkelere oranla onların normal yıllardaki bütçe açığından bile daha düşük olacak." Dış borçlanmada 9 milyar dolarlık bir fonlama programının yüzde 45'ini gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, "Yılın geri kalanında çok rahat bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.



TÜRK LİRASINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankası'nın EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler. Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti.

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