‘Sağlık turizminde üs olmaya devam’

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip olan saç ekimi sektörünün ve sağlık turizminin yılın ikinci yarısından itibaren ülkeye döviz girdisi sağlamaya devam edeceğini söyledi. Dünyada küresel karantinaya neden olan Covid-19 virüsü her sektörü olduğu gibi sağlık turizmini de olumsuz etkiledi. Terziler, sağlık turizminin Türkiye'nin önemli döviz girdi kalemlerinden biri olduğunu, sadece saç ekiminin 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu hatırlattı.