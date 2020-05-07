Son Dakika Haber: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış satış işlemi - Canlı altın fiyatı 7 Mayıs

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Özellikle corona virüsü pandemisinin ilk günlerinden itibaren güvenli liman alımları ile değer kazanmaya başlamıştı. Uzun süredir, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusu insanlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de de altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel rakamlara göre Altın ons, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Haberimizde, altın fiyatlarında son durum ve A Para canlı altın fiyatları sayfası ile takip yapabilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 7 MAYIS 2020

Analistler altındaki bu yukarı yönlü seyrin nedeni olarak tüm dünyada görülen ve pandemik hastalık olarak ilan edilen Corona virüsünü gösterirken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar da takip edilmeye devam ediyor. Büyük ve Küçük ölçekli yatırımcılar gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel rakamlar!