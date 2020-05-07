Sürdürülebilir tarım için ekim nöbeti sistemi doğru uygulanmalı

Nevzat Aydın, "Bazı çiftçilerimiz tarafından ekim nöbeti sistemi yanlış uygulanabiliyor. Benzer bitkisel özelliklere sahip ve aynı bitki ailesi içerinde yer alan bitkiler peş peşe ekiliyor. Halbuki yüzyıllardır tarımda kullanılan ve en ideal olan baklagil-buğdaygil ekim nöbeti sistemidir. Aspir-buğday ekim nöbeti sisteminin tercih edilmesi durumunda da özellikle ilk yıllarda buğday verimi çok düşüyor. Bu yüzden Aspir- Nadas- Buğday ekim nöbeti şeklinde ekim yapılmasını öneriyoruz" dedi. Aşırı sulamanın topraklarda çoraklaşmaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, çiftçilerin damla sulama veya yağmurlama sulama sistemlerini kullanmalarını tavsiye etti.