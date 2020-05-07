Teknoloji devinden istihdam atağı

Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Softtech, yazılımcı istihdamını ikiye katlamayı planladığını açıkladı. Halen 1.200 kişiyi istihdam eden şirketin CEO'su Murat Ertem, "Teknoloji tarafında talep artışı olacağını düşünüyoruz. Pandemi durumunda herkes dijitalleşmenin ne kadar önemli ve kritik olduğunun farkına vardı. Şu anda banka tarafında mobil kanallardan yapılan işlemlerin sayısı yüzde 90'lara yaklaşıyor. Bu perspektiften bakınca bu durum teknoloji için yepyeni bir fırsat yaratacak. 2017 yılından beri çalıştığımız bir stratejimiz mevcut. Onun ilk fazını 2020 sonunda tamamlayıp 2024-2025'e uzanan bir strateji ile devam ediyoruz. Dolayısıyla biz ülke dışında iş yapmaya ve bu nedenle sıkı iş birlikleri kurmaya odaklandığımız bir dönem geçirdik. Şimdi bu stratejimiz meyvelerini vermeye başladı. Softtech ekibi olarak şu anda 1.200 kişiyiz. Çalıştığımız stratejiye göre 2024-2025 yılları sonunda bu sayının ikiye katlanacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki bunu planlayarak gideceğiz. Bu sene ilk önce 30 ile başlayıp yılsonunda 100 kişilik bir istihdamla iş yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bunun için gözlemlerimiz devam ediyor" diye konuştu.Yaklaşık 4 yıldır sürdürdükleri Yetenek Kuşağı Programı hakkında da bilgi veren Ertem sözlerine şöyle devam etti: "Bu programla da yılda 5 bin kişiye ulaşıp içinden eleme yapıyoruz. Tabii ki bununla da kalmıyor. Kişilerin istihdamını sağladıktan sonra bir de heyecan doldurmanız lazım. O heyecanı sağlamak için de kurum içi girişimciliğe önem veriyoruz. Sonrasında biz bunu daha sistematik hale getirmek için bir şirketin kurulum işlemlerine başladık. Biz teknolojiye olan inancımızı da, uzun vadeli stratejimizin de işe yaradığını buralarda görüyoruz. İnovasyonumuzda olgunlaşan projelerimiz var. Daha önce de bahsettiğim KOBİ'lere dokunan 3 tane uygulamayı yeni şirketin altına geçireceğiz ve hisse opsiyon vereceğiz."