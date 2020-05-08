Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 8 Mayıs bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi vatandaşlar tarafından yakından araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını, dünya piyasalarında ekonomik olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Altın ons, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de merak konusu oldu. Peki, gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın alış satış fiyatı ile ilgili son dakika haberlerine hazırladığımız haberimizde yer verdik. İşte, 8 Mayıs 2020 Cuma tarihli güncel durum...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 8 MAYIS 2020

Analistler altındaki bu yukarı yönlü seyrin nedeni olarak tüm dünyada görülen ve pandemik hastalık olarak ilan edilen Corona virüsünü gösterirken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar da takip edilmeye devam ediyor. Büyük ve Küçük ölçekli yatırımcılar gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel rakamlar!