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ile ilgili : Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 8 Mayıs bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında kendine yer buluyor. Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını, ekonomi ve piyasalar üzerinde etkisini arttırmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, en güvenilir yatırım araçlarından olan altının anlık fiyatı ve değişimleri bu alana yatırım yapmak isteyen veya hali hazırda yapmış olan vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Peki, gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın alış satış fiyatı ile ilgili son dakika haberlerine hazırladığımız haberimizde yer verdik. İşte, 8 Mayıs 2020 Cuma tarihli güncel durum...

Giriş Tarihi: 8.5.2020 07:52 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 8 Mayıs bugün ne kadar?

ile ilgili vatandaşlar tarafından yakından araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını, dünya piyasalarında ekonomik olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Altın ons, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de merak konusu oldu. Peki, gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın alış satış fiyatı ile ilgili son dakika haberlerine hazırladığımız haberimizde yer verdik. İşte, 8 Mayıs 2020 Cuma tarihli güncel durum...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 8 MAYIS 2020

Analistler altındaki bu yukarı yönlü seyrin nedeni olarak tüm dünyada görülen ve pandemik hastalık olarak ilan edilen Corona virüsünü gösterirken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar da takip edilmeye devam ediyor. Büyük ve Küçük ölçekli yatırımcılar gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor.

İşte güncel rakamlar!

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 8 Mayıs bugün ne kadar?
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