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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş, motorinin ise 13 kuruş yapıldı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.5.2020 17:36 ABONE OL
Benzin ve motorine zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş motorinin ise 13 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,51 liradan 5,66 liraya, Ankara'da 5,65 liradan 5,80 liraya, İzmir'de ise 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5.15 liradan 5,28 liraya, Ankara'da 5,23 liradan 5,36 liraya ve İzmir'de 5.15 liradan 5,28 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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Benzin ve motorine zam
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