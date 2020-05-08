Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle takılması zorunlu hale getirilen cerrahi maskelerin satış fiyatı belirlendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale geldiği belirtildi.Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabileceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 Türk Lirası olacak şekilde satılacak. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. 8 Mayıs 2020 (bugün) itibarıyla ilk etapta, İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de maskelerin satışı yapılabilecek. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."