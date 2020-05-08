Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 8 Mayıs bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını tüm dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgın hemen hemen tüm ülkelerde ekonomik olarak tahribat yaratırken, bu durum piyasaları da doğrudan etkiliyor. Bir süredir devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Bu durum vatandaşların araştırmalarının bu yöne kaymasına neden oluyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN 8 MAYIS NE KADAR?

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