En çok Hollanda en az Bulgarlar evden çalışıyor

Sosyal mesafe kuralları çalışma hayatını derinden etkiledi. Uzaktan çalışma zorunluluğu evde geçirilen zamanın artmasına sebep oldu. Artık pekçok kurum uzun vadede evden çalışmayı sürekli hale getirmeyi tartışmaya başladı. Avrupa'da en çok Hollandalıların evden çalıştığı ortaya çıktı. AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, geçen yıl Hollandalıların AB'de evlerinden en çok çalışan ulus olduğu ortaya belirlendi. Birnoktabir. com tarafından yer verilen araştırmaya göre Hollandalıların yüzde 14.1'i en çok evden çalışan ülke iken Finlandiya da yüzde 14 ile Hollanda'yı takip etti. Eurostat'ın yayımladığı veriler içinde bulunduğumuz sosyal mesafe döneminde ayrıca önem taşıyor. Bununla birlikte araştırmanın ayrıntılarına baktığımızda AB çapında evden çalışmanın ortalama yüzde 5.4 seviyesinde olduğunu görüyoruz.Araştırmada yaş aralığı olarak ise 15-64 paylaşıldı. Raporda dikkat çeken bir nokta ise geçtiğimiz 10 yılda AB'de evden çalışmanın yüzde 5'te sabit kalması. Bununla birlikte arada sırada evden çalıştığını beyan edenlerin oranı yüzde 6'dan yüzde 9'a yükselmiş görünüyor. Cinsiyet bazında değerlendiğirildiğindeyse kadınların küçük bir farkla erkeklere oranla daha fazla evden çalıştığı sonucuna ulaşılıyor. Kadınların yüzde 5.7'si evden çalışırken, erkeklerde yüzde 5.2'lik oran söz konusu. Hollanda ve Finlandiya'nın ardından ise yüzde 11.6 ile Lüksemburg ve yüzde 9.9 ile Avusturya geliyor. Öte yandan, AB'de en az evden çalışan ülkeler ise şöyle sıralanıyor: Bulgaristan (binde 5), Romanya (binde 8), Macaristan (yüzde 1.2), Güney Kıbrıs (yüzde 1.3), Hırvatistan ve Yunanistan (yüzde 1.9).