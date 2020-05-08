İhracatçıya iyi haber: Ve inşaat başladı

Türkiye'nin İran'a yaptığı ihracatta önemli bir rol üstlenecek olan Kapıköy Sınır Kapısı'nda TOBB'un girişimiyle geçen yıl yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından, karşı taraftan beklenen hamle nihayet geldi. Türkiye ile 30 milyar dolarlık ihracat hedefi konusunda mutabık kalan İran hükümeti, 15 gün önce Razi'de inşaat çalışmalarına başladı. Ülke olarak yaptığımız girişimlerin nihayet karşılık bulduğunu ve bu adımın Van ve Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Kapıköy'de yapılan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Burası tam kapasite ile hizmete geçerse bölgesel ticarette dengeler değişecek ve Van bölgenin lojistik üssü olacak" dedi.