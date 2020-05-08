Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhracatçıya iyi haber: Ve inşaat başladı

İhracatçıya iyi haber: Ve inşaat başladı

Türkiye ile ticaretini artırmak için kolları sıvayan , Kapıköy Sınır Kapısı’nda inşaata başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Kapıdan yılda 1 milyar dolarlık ticaret hedefliyoruz” dedi

FERİDE CEM Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.5.2020 16:42 Son Güncelleme: 8.5.2020 16:46 ABONE OL
İhracatçıya iyi haber: Ve inşaat başladı

Türkiye'nin 'a yaptığı ihracatta önemli bir rol üstlenecek olan Kapıköy Sınır Kapısı'nda TOBB'un girişimiyle geçen yıl yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından, karşı taraftan beklenen hamle nihayet geldi. Türkiye ile 30 milyar dolarlık hedefi konusunda mutabık kalan İran hükümeti, 15 gün önce Razi'de inşaat çalışmalarına başladı. Ülke olarak yaptığımız girişimlerin nihayet karşılık bulduğunu ve bu adımın Van ve Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Kapıköy'de yapılan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Burası tam kapasite ile hizmete geçerse bölgesel ticarette dengeler değişecek ve Van bölgenin lojistik üssü olacak" dedi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracatçıya iyi haber: Ve inşaat başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA