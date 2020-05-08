Kapalıçarşı 1 Haziran’da açılıyor

Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının ardından günlük ortalama 150 bin yerli yabancı ziyaretçi sayısına sahip, 559 yıllık tarihi Kapalıçarşı kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş merkezlerinin açılması kararının ardından çarşının da yeniden ziyaretçilerine açılması gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta tamamen ziyaretçi girişine kapatılan çarşı, 1 Haziran'da açılacak. Saat 08:00'de açılıp, 18:00'de kapıları kapatılan Kapalıçarşı'nın salgın nedeniyle 10:00 ila 16:00 saatleri arasında açık olacağı öğrenildi.

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KİMSE MASKESİZ GİREMEYECEK

Kapalıçarşı'da yaklaşık 2 aydır yoğun sağlık tedbirlerinin alındığının altını çizen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çarşının açılışından hemen önce tamamen ilaçlanacağını söyledi.

Başkan Turan, "Her gün onlarca turist ağırlayan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'mız için gerekli bütün önlemleri aldık almaya devam ediyoruz" dedi. Açılışından hemen önce bütün çarşının dezenfekte edileceğini söyleyen Turan, "Maskesiz ne bir çalışan ne bir ziyaretçi içeri kesinlikle alınmayacak. Ziyaretçi ve çalışanların hijyen kurallarına uyularak, sosyal mesafe kuralına göre ateş ölçümleri yapılarak kontrollü bir şekilde içeri alınmasını sağlayacağız. Zabıtalarımız tarafından yapılan denetimler artırılacak. Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'nın artık yeni normale göre denetimleri yapılacak" şeklinde konuştu.

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TEDBİRLER ALINDI

Çarşının ziyaretçiye kapalı olduğu zaman içerisinde bazı atölyeler ve dükkânlar faaliyetlerine devam etti. Yüksek önlemlerin alındığı çarşıya esnaf, sadece Mercan ve Kılıççılar kapılarından içeri alınarak, sosyal mesafe kuralına uyarak, ateş ölçümleri yapıldı. Çarşının ziyaretçiye kapalı olduğu günlerde her gün ortalama 700 çalışanın çarşıya giriş çıkışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

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