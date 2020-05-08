Sanayinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelesini sürdürürken sanayide de normalleşme yönünde adımlar atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, süreçte Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, tüm tedbirlerin bu yönde alındığını söyledi.Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Varank, "Türk Standartları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin bir rehber hazırlamaya başladık" dedi. TAYSAD'ın yaptığı son anketin sonuçlarını da incelediğine değinen Varank, şöyle devam etti: "Ankete katılanların yüzde 50'si krizin etkilerinin ağustostan önce sona ermeyeceğini düşünüyor. Ben bu konuda daha iyimserim. Yurt dışı piyasalar açılmaya başladı. 11 Mayıs'ta Almanya, İspanya ve İtalya'daki otomotiv ana sanayi fabrikaları açılmış olacak. Bizde de otomobil fabrikalarının büyük bölümü tekrar üretime geçti. Haziran ortasından itibaren otomotivde canlanma bekleyebiliriz."