Emekli maaşlarının yatacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli maaşları her ayın, 17'si ile 26'sı arasında yatıyor. Ramazan Bayramı ise 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Durum böyle olunca, 'SGK emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?' gibi sorular merak konusu oldu. ? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir resmi tatil günü daha olmuş oluyor. SSK emeklilerinin aylıkları ayın 17'si ila 26'sı arasında ödeniyor. Mayıs ayı takvimi çerçevesinde ayın 17'sinden itibaren ödenecek aylıkların tamamının bayram öncesine çekilmesi mümkün görünüyor.