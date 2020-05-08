Son dakika haberi: Kur saldırısına inat rekor! Günde 4 milyar lira kredi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 24-30 Nisan arasındaki bir haftada bankaların TL kredi hacmi 37 milyar TL artarak 1 trilyon 941 milyar liraya çıktı. Bu dönemde kredi artışının 27 milyar lirası kamu mevduat bankalarında gerçekleşti. 1 haftalık dönemde yerli özel bankaların kredi hacmi 7 milyar TL, yabancıların kredi hacmi ise 3 milyar lira arttı.

1.5 AYDA 182 MİLYAR TL

Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı dönemden bu yana bakıldığında ise daha çarpıcı bir sonuç çıkıyor. 13 Mart-30 Nisan arasında kredi hacmi 182 milyar TL arttı. Bu dönemde günde ortalama 4 milyar TL yeni kredi verildi. 182 milyar liralık kredi artışının 148 milyar lirasının kamu mevduat bankaları gerçekleştirdi. Bu dönemde yerli özel bankalar 21, yabancı bankalar ise 13 milyar liralık yeni finansman sağlandı.

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ÖZELLER DE BAŞLADI

Kredi hacminde 20 Mart-30 Nisan arasındaki 158 milyarlık artışın da 139 milyarını kamu mevduat bankaları gerçekleştirdi. Nisan ayının ilk haftasının sonuna kadar elini taşın altına koymayan yerli özel bankalar, son iki haftada kısmen de olsa kredi musluklarınıı açtı. 17-30 Nisan arasında yerli özel bankalar 13 milyar TL finansman sağladı.

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KREDİ YÜKÜ KAMU BANKALARININ SIRTINDA (Milyar TL)

Tarih Sektör Kamu Özel Yabancı

13 Mart 1.759 819 516 424

20 Mart 1.783 828 526 429

27 Mart 1.795 835 528 432

3 Nisan 1.800 844 525 431

10 Nisan 1.818 863 523 432

17 Nisan 1.852 895 524 433

24 Nisan 1.904 940 530 434

30 Nisan 1.941 967 537 437