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Son Dakika Haberleri | Emekli maaşları ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Milyonlarca emekli için az önce duyuruldu! Mayıs ayına ait olan, Haziran ödemeleri ile ilgili alınan flaş karara göre, corona virüsü sürecinde emekli maaşları erken ödenecek. Bu haberin hemen ardından emekli vatandaşlar, 'Mayıs ayı emekli maaşı ne zaman yatacak' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk tarafından yapılan resmi açıklamaya göre emekli maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, corona virüsü sürecinde emekli maaşları ile ilgili gelen son dakika haberinin detayları ve 'Mayıs 2020 emekli maaşları ne zaman hesaba yatacak' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 8.5.2020 15:33 Son Güncelleme: 8.5.2020 15:47 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Emekli maaşları ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs Emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Normal şartlarda sabit tarihlerde yatan erken ödenecek! Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre 13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren emekli maaşları 2020 Mayıs ayında değiştirildi. Peki, yeni açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşı ne zaman yatacak?

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK!

12.3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emekli maaşıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Selçuk emekli maaşlarının daha erken ödeneceğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Son Dakika Haberleri | Emekli maaşları ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs Emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak?
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