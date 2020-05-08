Son Dakika Haberleri | Emekli maaşları ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs Emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Normal şartlarda sabit tarihlerde yatan emekli maaşı erken ödenecek! Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre 13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren emekli maaşları 2020 Mayıs ayında değiştirildi. Peki, yeni açıklamaya göre Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşı ne zaman yatacak?

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK!

12.3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emekli maaşıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Selçuk emekli maaşlarının daha erken ödeneceğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.