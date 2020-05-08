Yangın söndürme helikopteri Çanakkale’de göreve başladı

Tüm Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; Çanakkale ile birlikte İzmir, Muğla, Antalya ve Adana olmak üzere toplam 5 farklı ile yangın söndürme helikopteri gönderildi. Havaların ısınması ve yaz sezonunun gelmesiyle birlikte artan orman yangını tehdidini en aza indirmek ve en etkili şekilde müdahale etmek için yurtdışından kiralanan bu helikopterlerin sayısı 1 Temmuz itibariyle 25'e yükselecek.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün Dardanos'ta bulunan Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki yangın söndürme helikopterinde 2'si yabancı, 1'i Türk olmak üzere toplam 3 pilot, 1 uçuş mühendisi ve 1 de yangın uzmanı görev yapıyor. Çağrı merkezine gelen yangın ihbarı ile 5 dakika içinde havalanan yangın söndürme helikopteri, 2.5 ton su kapasiteli bambi (su haznesi) ile alevlere müdahale ediyor. Yangın uzmanı olay mahalline varıldığında suyun bırakılacağı noktayı belirleyecek ve uçuş mühendisi de belirlenen noktaya suyu bırakacak.

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süreyle havada kalma yeteneğine sahip olan yangın söndürme helikopteri, insan ve arazözlerin giremediği yerlerdeki yangınları söndürmede önemli rol oynuyor. Öte yandan, helikopter gövdesinde bulunan bir kamera ile yangına müdahale anları Orman Genel Müdürlüğü ve koordinasyon merkezleri tarafından canlı olarak izlenebiliyor.

Ayrıca, 1 Temmuz tarihinden itibaren Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Edirne'nin Keşan ilçesinde de bir yangın söndürme helikopterinin yer alacağı belirtildi.

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