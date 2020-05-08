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Yapı kayıt belgelerine yönelik düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme ile yapı kayıt belgesinde güncelleme yapıp ilave bedel ödemesi çıkanlar, 2020 yılına kadar aylık yüzde 2, 2020'den sonra ise yasal faiz oranıyla ödemelerini yapabilecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.5.2020 12:08 ABONE OL
Yapı kayıt belgelerine yönelik düzenleme

Bakanlıkça hazırlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, usul ve esaslara yapı kayıt belgelerinde güncelleme yapılmasına ilişkin şu geçici madde eklendi:

"Alınan Yapı Kayıt Belgelerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar her ay için yüzde 2 oranında artırılması ve 1/1/2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanır."

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Yapı kayıt belgelerine yönelik düzenleme
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