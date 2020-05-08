Zincir marketlere soruşturma

Rekabet Kurulu Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarının da bulunduğu perakende sektöründeki 29 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Soruşturma gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışı kanaatiyle başlatıldı.Rekabet Kurulu, Kovid-19 salgınının başladığı dönemlerde fiyat artışları ve arz zincirindeki bazı piyasa aksaklıklarına yönelik uyarıda bulundu ve bunlarla ilgili olarak inceleme duyuruları yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu bağlamda, bu kararın yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır" denildi.Watson, Banvit Bandırma, BİM, Beypi Beypazar, CarrefourSA, Colgate-Palmolive, Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri, Dalan Kimya, Dentavit Sağlık Ürünleri, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Evpaş Evyap, Gratis, Johnson and Johnson, Karizma Beşler Et Gıda, Katmer Un, Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi, Migros, Metro, Nestle Waters Gıda ve Meşrubat, Nivea Beiersdorf Kozmetik San., Savola Gıda ve San., Söke Değirmencilik San, Şok Marketler Ticaret A.Ş, Türk Henkel Kimya San., Unilever Sanayi, Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri, Yeni Mağazacılık A.Ş, Yunus Market.