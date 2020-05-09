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” kampanyasına o dernekten 200 bin TL bağış

kampanyasına bir destek de Vergi Müfettişleri Derneği (VMD)’nden geldi. Dernek, kampanyaya 200 bin TL bağışladı. Dernekten yapılan açıklamada vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarının desteğiyle 15 Mayıs’ta yeniden bağış yapılacağı belirtildi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.5.2020 19:50 Son Güncelleme: 9.5.2020 19:52 ABONE OL
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına o dernekten 200 bin TL bağış

Vergi Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada "Ülkemizin bulunduğu bu zorlu süreçte Vergi Müfettişleri Derneği olarak sonuna kadar milletimizin yanındayız. Böyle bir dönemde milletimizin yanında olmayı ve dayanışmayı bizler bir görev olarak addediyoruz. Üzerimize düşeni yerine getirmek bizlerin vicdani bir sorumluluğudur. Dernek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ekonomik anlamda zarar gören ihtiyaç sahiplerine hep beraber ulaşalım' çağrısına kayıtsız kalmadık" denildi. Kampanyaya desteklerinin 200 bin TL ile sınırlı kalmayacağı belirtilirken 15 Mayıs'tan sonra kampanyaya yeniden bağış yapılacağı bildirildi.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ STOK VE FIRSATÇILIK YAPANLARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Vergi Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada sağlık personeline, güvenlik güçlerine, üreticilere ve tedarikçilere teşekkür edilirken "Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın talimatlarıyla arz güvenliğini sağlamak ve böylesine kritik günlerde stok ve fiyat fırsatçılığı yapanlara göz açtırmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarına da canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan Vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarının kurduğu derneğin 4 binden fazla üyesi bulunuyor. Genel merkezi Ankara'da bulunan derneğin İstanbul, İzmir ve Adana'da şubesi 25 ilde de temsilciliği bulunuyor.

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“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına o dernekten 200 bin TL bağış
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