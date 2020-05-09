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Cepte 200 doların altına ithalat gözetimi

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
Cepte 200 doların altına ithalat gözetimi
Birim tutarı 200 doların altında olan cep telefonlarının ithalatı gözetim belgesiyle yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre telefonların ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek. Bu kapsamda ithalat için gözetim belgesi isteklerine ilişkin müracaatlar, bakanlık internet sitesi, e-devlet üzerinden elektronik imzayla, elektronik ortamda meydana gelebilecek problemler sebebiyle müracaat yapılamaması halinde fiziksel olarak yapılacak. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.
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Cepte 200 doların altına ithalat gözetimi
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