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E-ticaret’te kampanyası

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
E-ticaret’te KOBİ kampanyası
Salgında KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız.' kampanyası dün başladı. Kampanyaya 25 kuruluş katıldı. Bakan Pekcan, kampanyayla pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelere çözüm getirilmiş olacağını belirterek, "KOBİ'lerimiz, işletmelerimiz, esnafımız ve kooperatiflerimiz e-ticaret kanalıyla kendilerine yeni ufuklar açma imkânına sahipler KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel üreticilerin e-ticaret ile katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz" dedi.
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E-ticaret’te KOBİ kampanyası
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