E-ticaret’te KOBİ kampanyası

Salgında KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız.' kampanyası dün başladı. Kampanyaya 25 kuruluş katıldı. Bakan Pekcan, kampanyayla pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelere çözüm getirilmiş olacağını belirterek, "KOBİ'lerimiz, işletmelerimiz, esnafımız ve kooperatiflerimiz e-ticaret kanalıyla kendilerine yeni ufuklar açma imkânına sahipler KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel üreticilerin e-ticaret ile katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz" dedi.