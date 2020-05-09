Milyonlarca emekliye bayram müjdesi geldi. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli aylıkları erken ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatacak. Bu süreçte prim gün sayısını dolduran vatandaşların emeklilik başvurusunda herhangi bir engel bulunmuyor. E-devlet üzerinden SGK'ya başvurarak emeklilik talep edenlerin aylıkları hızlı bir şekilde bağlanacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre, SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.Salgınla mücadele sürecinde emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenlerin önünde engel yok. SSK'lılar işten çıkış sonrası SGK'ya e-devlet üzerinden emekli aylığı başlatma başvurusunda bulunabilecek. Bakanlık yetkilileri, prim gün sayısını dolduranlar e-devlet üzerinden emeklilik işlemlerini başlatabileceklerini belirterek, "İşverene emekli olmak için ayrılmak istediğini ileterek iş çıkışı yapılanlar başvurusu yapıp, aylığını bankadan alabilir" dedi.