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Emekliye bayram müjdesi

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.5.2020 ABONE OL
Emekliye bayram müjdesi
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi geldi. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli aylıkları erken ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatacak. Bu süreçte prim gün sayısını dolduran vatandaşların emeklilik başvurusunda herhangi bir engel bulunmuyor. E-devlet üzerinden SGK'ya başvurarak emeklilik talep edenlerin aylıkları hızlı bir şekilde bağlanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre, SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?
4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
Salgınla mücadele sürecinde emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenlerin önünde engel yok. SSK'lılar işten çıkış sonrası SGK'ya e-devlet üzerinden emekli aylığı başlatma başvurusunda bulunabilecek. Bakanlık yetkilileri, prim gün sayısını dolduranlar e-devlet üzerinden emeklilik işlemlerini başlatabileceklerini belirterek, "İşverene emekli olmak için ayrılmak istediğini ileterek iş çıkışı yapılanlar başvurusu yapıp, aylığını bankadan alabilir" dedi.

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Emekliye bayram müjdesi
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