Kamu ve özel banka farkı mevduat faizlerine de yansıdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde indirimlerini sürdürmesi, kredi faiz oranlarında düşüşü beraberinde getirirken, mevduat faizlerinde de tek hanelere inildi. Bazı özel bankalar mevduat faizlerini yüzde 6'ya kadar indirirken, kamu bankalarında mevduat faizleri yüzde 9 seviyesinde.Bazı özel banklarda kampanya kapsamında tüketici kredilerinde aylık faiz yüzde 1'in altına gerilese de ticari kredilerde faiz oranları 1.20-1.75 aralığında değişiyor. Yıllık faiz yüzde 12 ile 20'yi buluyor.Kamu bankaları özellikle kovid-19 salgını döneminde kredi kanallarını açık tutarak kredi hacmini artırırken hem bireysel hem de ticari kredilerde aylık yüzde 1'in altında faiz oranlarıyla ekonomiye desteğini sürdürdü. Kamu bankalarında ticari kredilerde yıllık maliyet yüzde 10-14 seviyelerinde oluştu. Bankaların kredi ve mevduat faizleri makasına bakıldığında kamu ve özel bankalar arasında makasın açıldığı dikkati çekiyor. Kamu bankalarında kredi-mevduat faizi arasında fark ortalama 3-4 puan arasında değişirken, özel bankalarda bu fark 10 puanın üzerine çıkabiliyor.Tasarruf sahipleri, enflasyonun altında yıllık getiri elde etmemek adına görece yüksek mevduat faizi veren kamu bankalarına yönelirken, toplam mevduat sektör genelinde artış gösterdi. 27 Mart-30 Nisan'ı kapsayan 1 aylık dönemde bankacılık sektörünün toplam TL mevduatı yüzde 9.4 artış göstererek 1 trilyon 462 milyar TL'ye yükseldi. Son bir aylık dönemde kamu bankalarının TL cinsi mevduatları yüzde 20'ye yakın arttı. Bu dönemde kamu bankalarının TL mevduatları 111.5 milyar TL artarak 693.8 milyar TL'ye ulaştı.