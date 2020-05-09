Vakıfbank’tan Türkiye ekonomisine 394 milyar TL katkı

Vakıfbank, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 464 milyar TL'ye ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise 394 milyar TL'yi aştı. Banka, yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 2 milyar 128 milyon TL brüt kârından 412 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 1 milyar 716 milyon TL net kâr elde etti. Pandemi sürecinde bankanın attığı adımları değerlendiren Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 43 bin müşterimizin 23.5 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Yaklaşık 346 bin bireysel müşterimizin, toplam 17.7 milyar TL kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik. Birçok müşterimizin mevcut kredilerini nakit akışları doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Hazine Destekli KGF kefaletiyle işe devam destek kredisinden, maaş ve çek ödemelerine kadar birçok alanda ihtiyacı olan tüm işletmelere destek veriyoruz. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketi ile düşük gelirli vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Sektörün ortalama nakdi kredi büyümesinin üzerinde bir büyüme sağladıklarına dikkat çeken Üstünsalih, "Ayrıca, 2019 yılsonuna kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9.8'den 10.8 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımızın ise yüzde 8.8'den 9.5 seviyesine çıkması milli ekonomimize destek olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizin net bir göstergesidir" dedi.Vakıfbank olarak fonlama tarafında da iyi bir çeyreği geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, "Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, yılın ilk üç ayında yaklaşık yüzde 7 oranında artarak 269 milyar TL'ye ulaştı" mesajı verdi.