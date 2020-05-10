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gelişmeleri! 10 Mayıs Pazar tam, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve canlı rakamlar

ile ilgili gelişmeleri ve canlı rakamlar yakından takip ediliyor. Dünya üzerinde etkili olan corona virüsü pandemisi piyasaları doğrudan etkilerken altın almak güvenli liman olarak görülüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı ise ‘’?’’ sorusuna gün içinde yanıt arıyor. Hem değerli hem hediye amaçlı alınan altın fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar, altın alış satış işlemi yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son 24 saatte ise alış 387,10 TL satış ise 392,19 TL’den işlem gördü. Düğünlerin olmazsa olmazı hediyelik takısı ise alış 627,10 TL satış ise 627,10 TL’den yükselişe geçti. Dünya piyasasındaki hareketlilik sürerken vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren "Tam, gram ve oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; 10 Mayıs cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte uzman yorumları ve son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 07:02 Son Güncelleme: 10.5.2020 07:03 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 10 Mayıs Pazar tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve canlı rakamlar

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle ekonomide hareketlilik sürerken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gelişmelerini merak ediyor. Güncel ve canlı rakamlar merak edilirken hem yatırıcımlar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Yastık altında, bankada altını olanlar veya altın almayı satmayı planlayanlar '' ?'' sorusuna yanıt arıyor. Ekonominin en temel kavramlarından arz-talep dengesi sarı metalin değerini ortaya koyuyor. Buna göre; 10 Mayıs 2020 Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar ve uzman yorumları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 10 MAYIS GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Dünya piyasalarının seyrini değiştiren altın fiyatları son dakika hareketliliği devam ediyor. En son tam altın alış 2,038,28 TL iken satış 2.079,29 TL, yarım altın ise alış 1.247,60 TL'den satış 1.277,30 TL'den işlem gördü. Buna göre 10 Mayıs itibariyle 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı ise anlık ve canlı olarak araştırılmaya başlandı.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizdeki sayfayı ilerleterek, uzman yorumları eşliğinde 10 Mayıs 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 10 Mayıs Pazar tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve canlı rakamlar
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