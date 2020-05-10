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Corona virüs nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücretleri iade edilecek! Başvuru ekranı açıldı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için internet üzerinden başvurular başladı. Hac ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre." adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numarası girilerek başvuru yapılabilecek

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.5.2020 17:00 Son Güncelleme: 10.5.2020 17:08 ABONE OL
Corona virüs nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücretleri iade edilecek! Başvuru ekranı açıldı...

Corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için internet üzerinden başvurular başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.

Vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru yapabilecek.

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Corona virüs nedeniyle umreye gidemeyenlerin ücretleri iade edilecek! Başvuru ekranı açıldı...
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