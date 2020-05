Mağazalara hijyen kabini

11 MAYIS itibarıyla açılmaya hazırlanan AVM'ler salgın temziliğini hayata geçirirken, cadde mağazalarında prova açılışlara başlayan markalar da hijyen önlemlerini uygulamaya aldı. Buharlı cihazlarla mağazaların havası sürekli steril hale getirilecek. Özel hijyen kabinlerinde denenmiş elbiseler 24 saat UV ışınlarıyla dezenfekte edilecek. İsteyen müşteriye eldiven de verilecek mağazalarda sosyal mesafe çalışanlar tarafından kontrol edilecek. Cadde mağazaları ise nano teknolojik ürünlerle temizlenecek. Bazı mağazalar ise randevuyla müşteri alacak.LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, her kabinin kullanımdan sonra bir görevli aracılığıyla temizleneceğini, çocuk kabinlerinin ise kullanılmayacağını söyledi. Kasalarda şeffaf koruyucu bölmeleri olacağının altını çizen Küçük, "Kasa kuyruklarında 1.5 metre arayla yerlere işaret konulacak. Kimse maskesiz alınmayacak. Asansörleri de kullandırmayacağız" diye konuştu.Nişantaşı ve Suadiye mağazalarını 6 Mayıs'tan itibaren pilot mağaza olarak konumlandıran Vakko ise, henüz sadece bazı hastanelerde bulunan 'Nano Teknolojik Antimic Sistemi' ile dezenfekte ediliyor. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, "Antimic sistemi ile dezenfektasyon periyodik olarak tekrarlanacak. Her gün mağazalarda UV lamba teknolojisi ile tüm departmanlar dezenfekte edilecek. Tüm deneme kabinleri, servis sonrası UV lamba teknolojisi ile dezenfekte edilecek. Kasasız ödeme yapılabilecek" dedi.BOYNER Genel Müdürü Eren Çamurdan, temassız mağazacılık konseptiyle nöbetçi mağazaları devreye aldıklarını, bir mağazada maskeli olması koşuluyla 20 ziyaretçinin ağırlanacağını söyledi. Çamurdan, "Mağaza içi havanın sürekli temizlenmesi için UV-C filtreli hava temizleme cihazı kullanılıyor. Denenen ürünlerin sterilize edilmesi için özel kabinlerde ürünler UVC ışınları ile sterilize ediliyor" diye konuştu. Çamurdan ayrı bir temizlik ekibinin ortak alanları sterilize ettiğini, müşteriler isterse beğendikleri ürünün poşetli eşinin, kargo ile ücretsiz adreslerine teslim edildiğini söyledi.DEFACTO CEO'su İhsan Ateş ise, ''Mağazadaki hava dezenfektasyonu ve ürün hijyeni için ultraviyole teknolojisini kullanmaya başladık. Deneme kabinlerindeki anlık hijyen işlemini en iyi hale getirdik'' dedi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Deneme kabinleri dezenfekte edilecek. Denenen kıyafetler ultraviyole ışınlarıyla ayrı odalarda saklanacak. Temassız ödemeyi artıracağız" diye konuştu. Marka mağazada randevu ile müşteri dönemine de geçti. Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem ise, "Denenip alınmayan takımları dezenfeksiyon kabinine koyarak 24 saat bekleteceğiz" ifadelerini kullandı. Suerdem mağazanın her 50 metrekaresi için buharlı temizleyicilerle havasının temizleneceğini kaydetti.✖ Personelin sağlık durumu düzenli kontrol edilecek. Eldivenli, maskeli ve pleksi siperlik ile hizmet verilecek. Personelin kullandığı eldivenler ve maskeler yenileri ile değiştirilecek.✖ Müşterilerin girişte ateşi ölçülecek. Giriş ve çıkışlarda elleri dezenfektan ile temizlenecek. Maskesi olmayan müşteriye maske ve isteğe göre eldiven verilecek.✖ Kasa noktasında temassız ödeme tavsiye edilecek. Mümkün değilse temas noktaları her müşteriden sonra dezenfekte edilecek.✖ Mağazanın havası özel cihazlarla temizlenecek.✖ Kabin ve giyim dezenfeksiyonunda UV teknolojisi kullanılacak.✖ Denenen ürün, kıyafet ya da ayakkabı hijyen kabinlerinde dezenfekte ediliecek.✖ Kabin kolları ve kabinler her denemeden sonra dezenfekte edilecek.✖ 2 metre arayla yerleştirilen adım stickerlar ile sosyal mesafe sağlanacak.