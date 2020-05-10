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SON DAKİKA HABER: 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama! 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları

Son Dakika Haberleri... Kamu bankları tarafından sonuçlar açıklandıkça, ödemeleri devam ediyor. Corona virüsünün ekonomik etkilerini minimum seviyeye indirmeye yönelik alınan önlemler arasında yer alan 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi için üç kamu bankası uzun süredir hizmet veriyor. Corona virüsü salgını, eğitimden ekonomiye birçok alanı olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda salgının ilk gününden itibaren pek çok destek paketi açıklandı. Bu paketlerden bir tanesi de kamu bankaları tarafından yürütülen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi projesi. Ziraat Bankası, ve Vakıfbank, internet ortamında yapılan başvuru neticesinde başvuru talebi olumlu sonuçlanan kişilere 10 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlıyor. Başvuru durumuna göre 10 bin TL, 7.500 TL ve 5.000 TL olarak verilen kredinin geri ödemesi ise 6 ay sonra ertelemeli olarak başlıyor. Peki, 9 Mayıs 2020 Cumartesi itibariyle 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 07:31 Son Güncelleme: 10.5.2020 07:33 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama! 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları

Ziraat Bankası, ve Vakıfbank tarafından verilen 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuruları açıklandıkça ödemeler yapılıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için basitçe; kamu bankaları tarafından 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi desteği sağlanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından internet ortamında oluşturulan başvuru sayfası üzerinden ilgili işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Talebi olumlu değerlendirilen banka müşterilerinin kredi ödemeleri hesaplarına yapılırken ilgili bankalarda hesapları bulunmayan vatandaşların şubeye gitmeden ATM aracılığıyla kredilerini çekmeleri sağlanıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

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SON DAKİKA HABER: 6 ay geri ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama! 10 bin TL destek kredisi başvuru sonuçları
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